Россиянам назвали бюджетную альтернативу отдыху в Альпах

Туроператоры назвали российским путешественникам бюджетную альтернативу горнолыжному отдыху в Альпах — Красную Поляну. Об этом сообщает портал TourDom.

«Многие наши туристы очень ждут этой зимой альпийские курорты. Но Австрия, Франция, Италия пока доступны лишь для тех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)», — рассказал представитель компании PAC Group.

По словам опытного горнолыжника, имя которого не раскрывается, инфраструктура и подготовка трасс Красной Поляны практически как в Альпах. «После гор Франции, Австрии и Швейцарии Красная Поляна — это почти оно. Много мест для фрирайда благодаря близости моря и выпадению большого количества снега. Кроме того, не надо заморачиваться с визами», — высказался он.

Также отмечается, что популярностью пользуются курорты Домбая, Приэльбрусья и Шерегеша. Среди зарубежных направлений самыми востребованными среди россиян в 2021 году стали Турция, Болгария и Сербия.

Ранее в ноябре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко раскрыл место для создания нового горнолыжного курорта на юге полуострова. Кластер планируется строить в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг. Горный массив расположен между Симферополем и Алуштой, в десяти километрах от моря.