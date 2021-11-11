Раскрыто место для строительства нового горнолыжного курорта в Крыму

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко раскрыл место для создания нового горнолыжного курорта на юге полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, кластер планируется строить в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг. Горный массив расположен между Симферополем и Алуштой, в 10 километрах от моря.

«Там не такая простая история. Потенциальная возможность для какого-то количества спортивных трасс существует <...> Для многокилометровых трасс у нас нет достаточного перепада высот», — отметил чиновник.

Кроме того, Волченко добавил, что для создания новой курортной зоны также рассматривается горная вершина Ай-Петри в Крымских горах. При этом политик добавил, что возможность строительства там меньше из-за особенностей рельефа.

Ранее в сентябре глава полуострова Сергей Аксенов рассказал о будущем месте расположения нового курортного города в республике. Чиновник заявил, что строительство планируется на западном побережье, а именно — в Сакском районе, поскольку в этой части Крыма есть свободные большие площади, а «направление в первой линии будет востребовано».