Среди мигрантов на границе Белоруссии и Польши нашли чеченцев

У границы Польши с Белоруссией были замечены мигранты из Чечни, их нашли среди нескольких десятков нелегалов, пытавшихся попасть в Европейский союз (ЕС) за последние два дня. Об этом рассказала официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская. Цитату приводит «Польское радио».

Как утверждает Михальская, 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб и были задержаны у границы. Среди них и обнаружили нескольких чеченцев с паспортами РФ.

По данным РИА Новости, речь идет об участке, охраняемом подразделением Пограничной стражи в Черемхе. Первая попытка пересечь границу произошла около 21:00 по местному времени (23:00 мск).

С начала 2021 года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Польские власти, а также представители стран ЕС считают, что в разразившемся кризисе виновны белорусские власти, спровоцировавшие наплыв приезжих.