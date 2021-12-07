Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов во вторник, 7 декабря, после сильного падения накануне. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже поднялся до 3860,85 пункта (плюс 1,33 процента), индекс РТС — до 1642,28 пункта (плюс 1,25 процента).

Из 15 «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 мск в минусе оказался только МТС, который вскоре покинет базу расчета элитного индекса (минус 0,24 процента, 293,15 рубля за акцию). Больше всего подорожали бумаги TCS Group (плюс 2,81 процента, до 6866,4 рубля за акцию), Сбербанка (плюс 1,43 процента, до 311,91 рубля) и «Сургутнефтегаза» (плюс 1,38 процента, до 39,345 рубля).

Нефть продолжила дорожать, но пока не вышла на уровень середины ноября. На 10:10 мск Brent торгуется по 74,06 доллара за баррель (плюс 1,34 процента), WTI стоит 70,64 доллара (плюс 1,65 процента).

На растущих нефтяных котировках незначительно укрепился российский рубль. Курс доллара составил 74,09 рубля (минус 0,26 рубля), курс евро — 83,68 рубля (минус 0,18 рубля). Биткоин торговался по 51 077 доллара за монету (плюс 5,44 процента).