Мурашко назвал главную цель здравоохранения в 2022 году

Мурашко заявил, что здравоохранение в 2022 году больше всего ждет лекарства от COVID-19

Здравоохранение в 2022 году больше всего ждет появления лекарства от коронавируса. Такую главную цель назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

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По его словам, разработанный препарат должен быть недорогой. Также необходимо, чтобы его можно было применять на разных стадиях заболевания.

«То есть это противовирусный препарат, специфичный, таргетный. Сегодня эти направления разрабатываются многими странами», — пояснил Мурашко.

Министр считает, что в 2022 году прорывным направлением в медицине станет проведение тестов «in vitro» — то есть в пробирке.

Ранее глава министерства здравоохранения Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России. По его словам, волна инфекции идет на спад, число пациентов с коронавирусом приближается с 900 тысячам.