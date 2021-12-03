Мурашко оценил заболеваемость COVID-19 в России

Глава Минздрава Мурашко: волна заболеваемости COVID-19 в России идет на спад

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил развитие пандемии коронавируса и заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в стране идет на спад. Его слова приводит РИА Новости.

Число пациентов с коронавирусом сейчас приближается к 900 тысячам, отметил министр.

Ранее Мурашко заявил, что в России вакцинировались от COVID-19 более 70 миллионов граждан. За прошлую неделю увеличилось количество вакцинированных граждан старше 60 лет.

Количество пациентов с COVID-19 за прошлую неделю снизилось на 13 процентов. Впервые за месяц число зараженных коронавирусом в России опустилось ниже отметки в один миллион человек, подчеркнул Мурашко.