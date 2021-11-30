В Минздраве заявили о снижении числа пациентов с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: количество пациентов с ковидом на прошлой неделе снизилось на 13%

Количество пациентов с COVID-19 в России за прошлую неделю снизилось на 13 процентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания координационного штаба при правительстве, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 1».

Министр здравоохранения подчеркнул, что впервые за месяц количество пациентов с коронавирусом в России снизилось ниже миллиона человек.

«Сейчас количество пациентов, наблюдаемых медицинскими работниками, составляет 932 тысячи. 745 тысяч пациентов находится на амбулаторном лечении», — сказал Мурашко.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал появление нового омикрон-штамма коронавируса. Он заявил, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса и отметил, что в ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия появление нового варианта.

За минувшие сутки в России выявили 32 648 случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 636 881.