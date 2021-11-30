В России выявили 32 648 случаев коронавируса

Оперштаб: в России выявили 32 648 случаев COVID-19, это минимум с середины октября

За минувшие сутки в России выявили 32 648 новых случаев коронавируса, это минимум с середины октября. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 636 881. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 30 ноября.

Днем ранее в стране зафиксировали 33 860 заражений.

32 648 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2788), Московской области (2215) и в Санкт-Петербурге (2103). Меньше всего — в Республике Калмыкия (26 случаев), в Ненецком автономном округе (10 случаев) и Чукотском автономном округе (9 случаев).

За сутки скончались 1229 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 275 193 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 33 442, общий — 8 329 253.