Девушка раскрыла опасный секрет и умерла в выкопанной собственноручно могиле

Жительница Бразилии Аманда Альбах умерла на пляже от огнестрельного ранения после того, как преступник заставил ее рыть могилу, пишет The Sun.

Девушка жила в Фазенда-Рио-Гранде и приехала в Санта-Катарину на день рождения друга. 21-летняя бразильянка не выходила на связь с 14 ноября. Все это время ее искала полиция. По подозрению в убийстве в воскресенье, 5 декабря, задержали двух мужчин и женщину. Один из подозреваемых рассказал, где захоронено тело и признался в убийстве. Труп обнаружили на пляже Ирапируба Норте де Лагуна.

Как отметил арестованный, он застрелил девушку 15 ноября и оставил в выкопанной собственноручно могиле. Мотивом стало то, что Альбах обвинила его в торговле наркотиками. По словам подозреваемого, она раскрыла опасный секрет «третьим лицам». Расследование убийства продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках Псковской области россиянин довел до самоубийства беременную жену, которую избивал на протяжении нескольких лет и вывозил в на кладбище, где «заставлял копать себе могилы».