В Екатеринбурге пройдет фестиваль современного танца «На грани». Об этом сообщает портал «Культура-Урала.РФ».

Отмечается, что 8 декабря мероприятие откроется сразу тремя премьерами. Первой из них станет данс-спектакль «Я — ЧАЙКА».

«В основу спектакля легли размышления вокруг самого названия "Я — чайка". Играя со смыслами, мы балансируем между прошлым и будущим, то срываясь с насиженного утеса в сторону нашего "космического прошлого", то обращаясь к картинкам русского бала. Это и про наше вечное нигде": собрались полетать и... не улетели. Или улетели, но не туда», — рассказал о постановке Сергей Смирнов, хореограф и руководитель «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова».

На сцене концертного зала «Синара Центра» будут представлены две премьеры от театра «Провинциальные танцы». Хореограф Татьяна Баганова покажет свою интерпретацию истории про Синюю Бороду, а Александра Столярова покажет свою работу Essence.

«Слово essence переводится как суть, сущность, ядро, нутро, самость, естество. Я не могу найти русский аналог этому слову, соединяющий такое множество смыслов. Для меня это о чистой энергии, проявленной в материи. Это вкус, запах, внутренняя глубина, нечто совершенно настоящее. Меня вдохновляет наблюдать, как между людьми происходит обмен, ничего не может появиться случайно, или исчезнуть», — отметила Столярова.

X Международный фестиваль современного танца «На грани» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 12 декабря. В нем примут участие 13 танцевальных компаний из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Омска, Калуги и Европы.