Нарколог назвал нелепой идею ограничить продажу алкоголя в Новый год

Озвученное в Госдуме предложение о запрете продажи алкоголя на новогодних праздниках — нелепость, которая несет в себе больше вреда, чем пользы. Таким мнением поделился руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов в разговоре с «Лентой.ру».

«Это нелепо все. По всем параметрам. И с экономической, и с точки зрения обычаев. Употребление алкоголя необязательно сопряжено с пьянством. Это просто ухудшение качества жизни людей, людям хотят сделать плохо. Ну мы люди привычные — 10 дней потерпим. Но вообще, я думаю, что это никто не примет», — заявил он.

По мнению нарколога, введения запрета на срок новогодних выходных вызовет лишь относительно небольшой рост продаж суррогатного алкоголя, поскольку его производителям нужно больше времени для того, чтобы адаптироваться под новые реалии рынка.

«Не думаю, что у этого будут какие-то серьезные последствия. Суррогатный алкоголь есть всегда. Не думаю, что количество суррогатного алкоголя сильно вырастет из-за 10-дневного запрета», — считает он.

В целом, Михайлов ожидает, что такая мера просто вынудит население закупиться алкоголем впрок и может спровоцировать небольшие магазины на нарушения этого режима и торговлю «из-под полы».

Михайлов назвал естественной потребность человека употреблять психоактивные вещества. Цель государства и общества тут — создать безопасные и комфортные для окружающих традиции его употребления, считает он.

Ранее с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, это могло бы сберечь жизнь и здоровье сограждан. В качестве альтернативы Хамзаев предложил сделать бесплатными все культурно-массовые мероприятия.