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Мужчина согласился на открытые отношения с женой и пожалел

Пользователь Reddit попробовал открытые отношения с женой и осознал свое одиночество
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Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником @fudgeitis рассказал, как согласился попробовать с женой открытые отношения, в которых партнеры разрешают друг другу измены, и пожалел. По словам автора поста, из-за перемены в браке он осознал, что полностью одинок. Многие комментаторы посочувствовали мужчине и раскритиковали концепцию открытых отношений.

Как рассказал @fudgeitis, они с женой вместе уже больше 15 лет и за это время прошли через много трудностей. «Мы всегда были честны и открыты друг с другом, всегда поддерживали друг друга и были рядом, когда никого не было с нами», — отметил автор. Однако примерно два года назад супруга начала говорить о том, что партнеры могут устать друг от друга и решиться на измены.

В итоге пара поговорила по душам и согласилась попробовать открытые отношения. «Мы установили базовые правила [для открытых отношений], договорились, что это просто забавы ради и все такое», — уточнил @fudgeitis. По словам мужчины, он хотел, чтобы его жена благодаря переменам в браке поверила в себя. Концепция открытых отношений действительно положительно повлияла на его супругу. «Она на подъеме, она побывала на многочисленных свиданиях. А еще у нее множество друзей», — поделился мужчина. При этом пользователь Reddit заверил, что ему показалось, будто благодаря нововведению в браке их отношения с супругой также улучшились, они стали сильнее любить друг друга.

Однако в какой-то момент @fudgeitis осознал, что он одинок и свободные отношения ему не подходят. «Я понял, что никому не нравлюсь, у меня нет друзей, все мои родственники умерли, и такие отношения не для меня», — посетовал герой истории. Юзер Reddit добавил, что у него нет депрессии, однако ему хочется, чтобы кто-то обратил на него внимание.

Многие комментаторы, прочитавшие историю @fudgeitis, посочувствовали ему. Некоторые юзеры посоветовали автору попросить жену познакомить его с кем-нибудь или честно поговорить с супругой о его переживаниях. Другие пользователи выразили уверенность в том, что концепция открытых отношений редко приносит пользу браку и особенно — мужчинам. «Открытые отношения — всегда провал для мужчин», «Если ты не невероятно красив, такие отношения — ужасная идея. Даже женщинам, которые выглядят ниже среднего, легче найти партнера, чем привлекательным парням», — сочли юзеры.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как узнала о неверности своего мужа и раскрыла семье его тайну. По словам женщины, супруг оказался геем и изменил ей с мужчиной.


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