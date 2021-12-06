Девушка узнала об измене мужа и раскрыла его семье неожиданную тайну

Пользовательница Reddit узнала, что муж изменил ей, и рассказала об этом его семье

Пользовательница Reddit под ником life_after_love поделилась историей о том, как решила развестись с мужем после его измены и раскрыла семье супруга неожиданную тайну.

По словам героини истории, мужчина скрывал от нее свою ориентацию и использовал ее, чтобы создать «нормальную» семью и завести детей. Она узнала о том, что ее муж является геем, после того, как поймала его на измене с мужчиной.

«Проблема в том, что его семья — абсолютно сумасшедшие, за исключением нескольких членов, а его мать — просто исчадие ада», — рассказала девушка. По ее словам, свекровь пришла к ней домой, чтобы убедить ее не расставаться с ним, объясняя ей, что «брак — это приверженность, прощение, а также работа через проблемы».

После таких слов девушке стало очевидно, что он не сказал семье правду о причине развода. «Он сказал маме, что я развожусь с ним, потому что мы недостаточно часто для меня занимаемся сексом», — возмутилась рассказчица. Она призналась, что пыталась спокойно объяснить матери мужа, что он ее обманул, но не собиралась раскрывать подробности.

В ответ мать парня посоветовала девушке постараться стать более привлекательной. «Я сказала ей, что единственное, что сделает меня более привлекательным для моего бывшего, это операция по смене пола, и что я надеюсь, что он и его парень усыновят ей внуков», — рассказала она. В итоге история превратилась в огромную семейную драму, а парень обвинил девушку в том, что она разрушила его жизнь.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как жена обнаружила его тайный аккаунт в соцсети и оказалась на грани развода. Женщину возмутили посты и комментарии в профиле партнера.