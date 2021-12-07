В ОП РФ посчитали «приземление» иностранных компаний отвечающим интересам России

Наличие в стране официальных представительств иностранных ИТ-компаний имеет большое значение для выстраивания с ними эффективного диалога и вывода их деятельности из «серой зоны», в которой она находится в настоящее время, уверен руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов.

Так он прокомментировал заявление мэра Иннополиса Руслана Шагалеева, предложившего иностранным компаниям открывать свои представительства для исполнения закона «о приземлении» на территории инновационного города.

«Иностранные ИТ-компании получают в нашей стране прибыль, поэтому российский рынок важен для международных IT-компании Все игроки рынка, работающие на территории РФ, должны соблюдать национальное законодательство, выполнять судебные решения и уважать интересы российских граждан и бизнеса», — говорит Виноградов.

По его словам, чтобы противостоять нарушителям, официальные регуляторы должно обладать набором диверсифицированных мер, который им предоставляет закон о приземлении. Такие меры оказываются гораздо эффективнее разовых штрафных санкций, поскольку влияют на долгосрочную финансовую прибыль иностранных ИТ-компаний, подчеркивает эксперт.

«Россия, как и любая страна, защищая собственные интересы, должна последовательно добиваться соблюдения своих законов на собственной территории. Важнейшей задачей закона является обеспечение цифровых прав россиян, особенно в части защиты их персональных данных и предоставлении возможности отстаивать свои интересы в российском правовом поле. Очевидно, что гражданам гораздо сложнее защищать свои права в иностранных юрисдикциях. Кроме того, закон предусматривает создание формы обратной связи, с помощью которой пользователи смогут направить онлайн-платформе свои жалобы и обращения», — отмечает Виноградов.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ напомнил, что Россия не первая в мире страна, принимающая закон о локализации ИТ-гигантов.

«Стремление сформулировать взаимоприемлемые правила игры для всех участников цифрового рынка и найти баланс интересов личности, государства и глобальных цифровых платформ — это тенденция, характерная для многих стран мира. И, как показывает практика, государствам и платформам, несмотря на разногласия, нередко удается найти общий язык. Таким образом, российское законодательство следует в международном тренде в регулировании интернет-пространства», — заключил он.

