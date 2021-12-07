Последний альбом Оксимирона попал в топ-5 чарта Spotify

Новый альбом российского рэпера Оксимирона «Красота и Уродство» попал в топ-5 глобального чарта стримингового сервиса Spotify. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

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Последний релиз музыканта оказался на пятой строчке. На первом месте находится работа Jefe хип-хоп-артиста Ninho, следом идет альбом Sauce Boyz 2 исполнителя Eladio Carrión, а замыкает тройку Nonante-Cinq певицы Angèle. Четвертую строчку занял Khalid с релизом Scenic Drive (The Tape).

В ноябре Оксимирон выпустил серию синглов и клипов на них. Поклонники артиста решили, что он в скором времени представит первый за шесть лет студийный альбом. Предполагалось, что релиз выйдет 12 ноября, однако в эту дату рэпер опубликовал не альбом, а сборник старых песен «Смутное время», дополнив его двумя новыми. Релиз альбома произошел вечером 1 декабря. За первые несколько часов пользователи сети послушали композиции несколько миллионов раз.