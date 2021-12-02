Песни с нового альбома Оксимирона прослушали миллионы раз за несколько часов

Песни с нового альбома Оксимирона «Красота и уродство» прослушали миллионы раз за 2 часа

Песни с третьего студийного альбома Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) «Красота и уродство» прослушали на стриминговых сервисах несколько миллионов раз.

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С момента, как исполнитель опубликовал ссылку на список сервисов с выложенным альбомом из 22 треков, прошло чуть более двух часов. При этом счетчик портала VK Музыка указывает на преодоленную отметку в два миллиона прослушиваний. Информации с других площадок пока нет.

В ноябре Оксимирон выпустил серию синглов и клипов на них, из-за чего поклонники хип-хоп-артиста решили, что тот в скором времени должен выпустить первый за шесть лет студийный альбом. Предполагалось, что пластинка выйдет 12 ноября, однако в эту дату Федоров опубликовал не альбом, а микстейп «Смутное время», состоящий в основном из старых песен.

Вечером 1 декабря альбом появился в сети.