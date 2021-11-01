Оксимирон выпустил первый сольный клип за четыре года

Российский рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил первый сольный клип за четыре года. Десятиминутное видео на песню «Кто убил Марка?» было опубликовано на его YouTube-канале.

Оно начинается с небольшого черно-белого фрагмента, снятого в 2011 году, — на нем можно увидеть, как музыкант стоит на коленях и получает пощечину от рэпера Ромы Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес. Как следует из текста сингла, Жиган десять лет шантажировал Оксимирона, угрожая обнародовать эти кадры. Чтобы этого не произошло, тот принес публичные извинения и снялся в фильме Жигана Beef. Теперь же Федоров сам решил выложить это видео.

В треке он признается, что стыдился, что его дети увидят эти кадры, а в конце говорит, что прощает себя. В тексте также есть строки: «Я так не хотел стоять десять секунд на коленях, что в итоге стоял на них десять лет».

Кроме того, в новой работе Оксимирон рассказывает о своем карьерном пути, уходе с лейбла Booking Machine, личной жизни, психотерапии и политических событиях в России. Песня может войти в его грядущий альбом «Смутное время».