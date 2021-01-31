Рэпера Оксимирона отпустили после задержания на несогласованной акции

Полиция отпустила рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров) после задержания на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

Сообщается, что исполнителя отпустили из отделения полиции, не составляя на него протокол. На размещенных кадрах видно, как Оксимирон обнимается с друзьями, которые поздравляют его с днем рождения.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали рэпера Оксимирона, однако было неизвестно, где именно это произошло.

Власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несогласованной акцией. На Невском проспекте дежурят усиленные патрули силовиков. Движение по прилегающим к нему улицам ограничено. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Петербурге приостановлено, некоторые маршруты троллейбусов и автобусов изменены.