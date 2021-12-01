Оксимирон выпустил третий альбом

Российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил третий студийный альбом, получивший название «Красота и уродство». Пластинка появилась на музыкальных стриминговых сервисах в среду, 1 декабря.

В альбом вошли 22 трека. Полный плейлист Оксимирон опубликовал в своем Twitter.

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В ноябре Оксимирон выпустил серию синглов и клипов на них, из-за чего поклонники хип-хоп-артиста решили, что тот в скором времени должен выпустить третий студийный альбом, первый за шесть лет. Предполагалось, что пластинка выйдет 12 ноября, однако в эту дату Федоров опубликовал не альбом, а микстейп «Смутное время», состоящий в основном из старых песен.

Позже рэпер все же анонсировал дату выхода нового альбома. Тогда подробности релиза артист раскрывать не стал.