Оксимирон назвал дату выхода третьего альбома

Российский хип-хоп-исполнитель Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) назвал дату выхода третьего студийного альбома — это произойдет 1 декабря. Об этом сообщается на сайте рэпера «когда-альбом.рф».

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Сообщение на сайте гласит: «OXXXYMIRON АЛЬБОМ 01.12.2021». Оно также появилось в соцсетях артиста — в Twitter и Instagram, а также в его Telegram-канале.

Музыкант не стал раскрывать подробности релиза.

Ранее в ноябре Оксимирон выпустил серию синглов и клипов на них, из-за чего поклонники хип-хоп-артиста решили, что рэпер в скором времени должен выпустить третий студийный альбом, первый за шесть лет. Предполагалось, что пластинка выйдет 12 ноября, однако в эту дату Федоров опубликовал не альбом, а микстейп, состоящий в основном из старых песен.

Последний на данный момент альбом Оксимирона «Горгород» вышел в 2015 году.