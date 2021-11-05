Оксимирон ответил на обвинения бывшей девушки во вранье и изменах

Российский рэп-исполнитель Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) ответил на обвинения его бывшей девушки Веры Маркович во вранье и изменах. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артиста.

Музыкант заявил, что слова его экс-возлюбленной во многом были справедливы. «У нас была сложная и травматичная для обоих история отношений, которую мы вчера наконец-то смогли проговорить», — написал он. Федоров также признался, что сожалеет о боли, которую он причинил Маркович, и подчеркнул, что берет ответственность за свои поступки.

При этом артист отметил, что изначальные слова его бывшей возлюбленной были неправильно трактованы СМИ. Он попросил пользователей перестать обвинять девушку в чем-либо.

Ситуацию прокомментировала и сама Маркович в своем Instagram-аккаунте. Девушка сообщила, что познакомилась с Федоровым в 2008 году, когда ей было 15 лет, а их отношения вышли за рамки дружбы, когда она уже достигла возраста согласия — 16 лет.

«Своим постом я не пыталась обвинить его в каком-либо насилии. Мне было важно проговорить в публичном поле то, что я чувствовала эти годы, потому что у меня не было возможности прожить свою боль через тексты треков», — объяснила свою позицию бывшая возлюбленная музыканта.

Ранее Маркович опубликовала в личном блоге пост, в котором заявила, что рэпер переспал с ней, будучи женатым, а потом делал вид, что их связывает только работа. Также девушка рассказала, что через несколько лет они начали встречаться, и Миронов изменял ей с фанатками во время гастролей. Позднее эта публикация была удалена администрацией соцсети за то, что в ней якобы содержались признаки, указывающие на травлю или преследование.