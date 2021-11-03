Бывшая девушка Оксимирона обвинила его в лицемерии после трека «Кто убил Марка?»

Бывшая девушка рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) Вера обвинила его в лицемерии после выхода последнего трека-исповеди «Кто убил Марка?». Текст трека она назвала враньем. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

В настоящее время публикация исчезла. В сторис Вера выложила скриншот, из которого следует, что контент удалили, так как в нем якобы содержатся признаки, указывающие на травлю или преследование.

В удаленном сообщении девушка рассказала о том, что познакомилась с музыкантом в Лондоне, когда ей было 15 лет, а ему 23. На тот момент артист был женат. «Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа», — говорится в публикации.

Вера рассказала, что несколько лет спустя они начали встречаться, но Оксимирон изменял ей с фанатками во время гастролей. По словам девушки, после расставания музыкант записывал про нее песни, в которых лепил из нее «зло во плоти». Когда они встретились несколько лет спустя, он отказался прощать ее, а вскоре и вовсе прекратил общение. Как рассказала бывшая возлюбленная исполнителя, на фоне их отношений она девять лет страдала от клинической депрессии.

Ее возмутило, что в своем новом треке Оксимирон зачитывает о том, что занялся психотерапией и провел полтора года без социальных сетей. По мнению Веры, музыкант не хочет нести ответственность за свои поступки, искажает факты и спекулирует на актуальных темах.