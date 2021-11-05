Рэпер Оксимирон выпустил еще один новый трек

Российский рэп-исполнитель Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) выпустил еще один сольный трек. Клип на новую песню «Цунами» был опубликован на его YouTube-канале.

В анимационном ролике антропоморфное существо, похожее на большую ящерицу, пытается стать человеком. Авторами клипа на песню выступили Юрий Белоусов, Ксения Сухарева, Анна Крылова и Анастасия Чикерлан.

Трек «Цунами» отличается от предыдущих песен Оксимирона. В этой композиции артист экспериментирует с рок-звучанием. В подписи к видео говорится, что над песней рэпер работал вместе с тверской рок-группой «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

1 ноября сообщалось, что Оксимирон выпустил первый сольный трек за четыре года «Кто убил Марка?» и опубликовал на него клип. Ролик начинается с короткого черно-белого фрагмента, снятого в 2011 году. На нем можно увидеть, как артист стоит на коленях и получает пощечину от рэпера Ромы Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес.

Из текста сингла следует, что Жиган десять лет шантажировал артиста, угрожая обнародовать эти кадры. Чтобы этого не произошло, Оксимирон принес публичные извинения и снялся в фильме Жигана Beef. Теперь же артист сам решил разместить это видео.