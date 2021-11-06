Сборная России по футболу попросила Оксимирона отложить выпуск нового альбома

Сборная России по футболу попросила Оксимирона не выпускать альбом в дни отбора к ЧМ-2022

Представители сборной России по футболу обратилась к рэп-исполнителю Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров) с просьбой отложить выпуск нового альбома из-за матчей отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Комментарий доступен на YouTube-канале исполнителя.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — попросили в пресс-службе национальной команды. Комментарий был оставлен под клипом рэпера на песню «Цунами».

1 ноября Оксимирон выпустил первый за четыре года сольный трек «Кто убил Марка?» и опубликовал на него клип. Ролик начинается с короткого черно-белого фрагмента, снятого в 2011 году. На нем можно увидеть, как артист стоит на коленях и получает пощечину от рэпера Ромы Жигана, который таким образом потребовал извиниться за оскорбления в его адрес.

Сборной России осталось провести два матча отбора к ЧМ. 11 ноября россияне дома сыграют с Кипром. Через три дня команда на выезде встретится с Хорватией.