Оставшийся без приглашения в сборную России футболист стал лучшим игроком месяца

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал игроком месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Победитель был выбран совместно с телеканалом «Матч Премьер» и болельщиками. В голосовании Агаларов обошел игроков петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого и Клаудиньо, нападающего «Сочи» Матео Кассьерра и форварда ЦСКА Чидеру Эджуке. Уфимский футболист возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей.

Изначально Агаларов был включен в расширенный список футболистов, вызванных в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022, однако остался без приглашения в окончательный состав. Главный тренер команды Валерий Карпин объяснил свое решение тем, что в матчах с Кипром и Хорватией сделает ставку на более опытных футболистов.

Окончательный состав сборной России был объявлен ранее в понедельник, 1 ноября. Карпин вызвал 29 футболистов. Россияне 11 ноября дома сыграют с Кипром. Через три дня команда на выезде встретится с Хорватией.