Карпин объяснил отсутствие в сборной России лучшего бомбардира РПЛ

Тренерский штаб сборной России в матчах квалификации чемпионата мира 2022 года с Кипром и Хорватией сделает ставку на более опытных футболистов. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин на пресс-конференции, которую транслировал канал сборной в YouTube.

Так специалист объяснил отсутствие в составе лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамида Агаларова, а также форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Он подчеркнул, что оба отправятся в расположение молодежной сборной России и, в случае необходимости, в любой момент присоединятся к национальной команде.

Окончательный состав сборной России был объявлен ранее в понедельник, 1 ноября. Карпин вызвал 29 футболистов. Россияне 11 ноября дома сыграют с Кипром. Через три дня команда на выезде встретится с Хорватией.

Форвард« Уфы» Агаларов в нынешнем сезоне провел 13 матчей в РПЛ и отметился 11 забитыми мячами.