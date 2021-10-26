Карпин проехался в московском метро с женой и восхитил подписчиков

Тренер сборной Карпин вместе с женой спустился в метро и удостоился похвалы от подписчиков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин проехался в московском метро. Соответствующую фотографию специалист опубликовал в Instagram.

Компанию специалисту составила супруга Дарья. «Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», — подписал пост Карпин. Подписчики оставили больше сотни комментариев, большинство из них — положительные.

«Вам кто-нибудь говорил, что вы чудесная пара? Нет? Значит я буду первым», — восхитился пользователь с ником borokuddo. «Настоящий народный тренер», — добавил chef.artems. «Молодцы! Пример!», — написал zhukshefler81.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года. По его руководством команда провела пять матчей в квалификации чемпионата мира-2022. Россияне одержали четыре победы и один матч сыграли вничью.