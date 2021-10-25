Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отбора на ЧМ

Назван расширенный состав сборной России на игры квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин огласил расширенный список футболистов, вызванных для подготовки к ноябрьским матчам квалификации чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Тренерский штаб огласил список из 41 игрока. Окончательный состав будет объявлен 1 ноября.

Среди названных футболистов есть новички, ни разу ранее не вызывавшиеся в сборную России. Это вратари Илья Лантратов («Химки») и Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), полузащитники Константин Марадишвили («Локомотив»), Александр Черников («Краснодар») и Роман Ежов («Крылья Советов»), а также нападающий самарской команды Иван Сергеев. Форвард «Зенита» Артем Дзюба отсутствует в составе.

Домашний матч с Кипром пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге. Выездная встреча с Хорватией состоится через три дня в Сплите. Эти игры будут заключительными в квалификации чемпионата мира-2022. После восьми туров россияне с 19 очками возглавляют отборочную группу, опережая хорватов на два очка.