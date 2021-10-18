Бывший тренер сборной России по футболу отреагировал на обвинение в коррупции

Анатолий Бышовец, в 1998 году возглавлявший сборную России по футболу, заявил, что не брал денег с игроков за попадание в национальную команду. Об этом сообщает ТАСС.

Так бывший тренер россиян отреагировал на обвинение в коррупции, которое выдвинул экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. По словам Бышовца, произошедшее похоже на заказ.

«К сожалению, мир так устроен, в нем есть добро и зло. При этом я очень хорошо отношусь к Канчельскису как к игроку», — добавил тренер. Он также заявил, что не планирует судиться с футболистом.

Канчельскис сделал заявление ранее в воскресенье, 17 октября. Футболист сказал, что Бышовец за деньги вызывал футболистов в сборную. Аналогичные обвинения он выдвинул в адрес другого бывшего тренера российской национальной команды — Станислава Черчесова.