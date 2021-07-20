Экс-игрок МЮ предрек «пришествие смерти с косой на могилу российского футбола»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал натурализацию в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен посчитал, что французского защитника «Спартака» Самюэля Жиго не стоит заигрывать за сборную России, а вместо этого необходимо искать свои таланты в многомиллионной стране. Он предрек «пришествие смерти с косой на могилу российского футбола» из-за обилия легионеров. «Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мертв», — подытожил Канчельскис.

Жиго играет в России с июля 2018 года. Он гражданин Франции, но в сборную страны не вызывался.

Ранее 20 июля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о позиции большинства клубов чемпионата относительно лимита на легионеров. Прядкин подчеркнул, что позиция РПЛ по лимиту пока не сформирована, однако многие клубы чемпионата выступают против ограничений на количество иностранных футболистов.