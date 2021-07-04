Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» назвал мерзкой пресс-конференцию Черчесова

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова после вылета команды с чемпионата Европы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал общение тренера с прессой мерзким. По его мнению, в сборной России должны произойти изменения. «Главный тренер команды обосрался и сидит, рассказывает про каких-то велосипедистов, полевых командиров и кураж — смешно просто. Как будто студент не подготовился к экзамену — так можно описать эту пресс-конференцию», — заявил Канчельскис.

В ходе общения с журналистами, прошедшего 2 июля, Черчесов подчеркнул, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром. Под руководством Черчесова сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира.