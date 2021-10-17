Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» обвинил Черчесова в коррупции

Канчельскис заявил, что Черчесов брал деньги с игроков за попадание в сборную России

Станислав Черчесов брал деньги с футболистов за попадание в сборную России. Об этом в интервью YouTube-каналу «Геннадий Орлов» рассказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Спортсмен не представил никаких доказательств, заявив, что уверен в сказанном. Он также обвинил в коррупции Анатолия Бышовца. По словам Канчельскиса, специалист в бытность тренером сборной тоже брал деньги у игроков. Футболист отметил, что Черчесову платили агенты футболистов.

Черчесов покинул сборную России в июле. Он возглавлял национальную команду с 2016 года. При нем коллектив добился лучшего результата в истории на чемпионатах мира — дошел до 1/4 финала мундиаля-2018.

Канчельскис играл за сборную России с 1992-го по 1998 год. Он провел в составе команды 36 матчей, в которых забил четыре мяча.