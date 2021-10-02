Черчесов ответил на вопрос об участии Путина в его отставке

Черчесов заявил, что увольнение из сборной России — не инициатива президента Путина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью YouTube-каналу Kanał Sportowy рассказал об отношениях с президентом Владимиром Путиным.

«Увольнение — это инициатива Путина? Это... Мы плохо слышим, нет?» — ответил он на вопрос об участии Путина в его отставке. Черчесов вспомнил, что общался с президентом на домашнем чемпионате мира 2018 года и был приглашен на финал турнира.

Ранее 2 октября Черчесов допустил возможность начать сотрудничество с национальной командой Турции. По его словам, недавно он провел переговоры с представителем федерации футбола страны.

Черчесов работал главным тренером сборной России с 2016 года. Контракт с ним расторгли 8 июля этого года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.