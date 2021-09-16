Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов раскрыл варианты продолжения карьеры. Слова 58-летнего специалиста передает польское издание Meczyki.

Черчесов рассказал о двух предложивших ему работу странах: Саудовской Аравии и Китае. От возможности возглавить эти национальные команды тренер отказался. По словам специалиста, он хочет взять паузу в карьере и проанализировать результаты работы в сборной России.

Черчесов добавил, что в последнее время отдыхал в австрийском Инсбруке. «Мне надо было немного дистанцироваться, подышать воздухом, очистить голову», — заметил тренер.

30 июля стало известно, что Черчесову предлагали возглавить сборную Ирака. Тренер ответил отказом, сославшись на то, что не чувствует сил и эмоций, чтобы приступить к работе.

На чемпионате Европы-2020 сборная России под руководством Черчесова не вышла из группы, потерпев поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и одержав победу над Финляндией (1:0). После турнира контракт со специалистом был расторгнут.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. При нем национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018.