Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отправился на встречу с потенциальным работодателем. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Пока неясно, где именно может продолжить свою карьеру 57-летний специалист. Черчесов прервал отпуск, который проводил в Осетии, и вылетел в Москву для переговоров о возможной работе.

8 июля стало известно, что Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Специалист отказался от выплаты неустойки за досрочное расторжение контракта.

Черчесов ушел из сборной на фоне неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Сборная России не сумела преодолеть групповой этап турнира, уступив в заключительном матче команде Дании со счетом 1:4.

Черчесов руководил сборной с 2016 года. Под его руководством команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году и пробилась на чемпионат Европы.