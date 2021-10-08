Бывший футболист «Спартака» назвал сходство Карпина с Черчесовым

Бывший игрок «Спартака» Прудников о сходстве Карпина с Черчесовым: оба любят побеждать

Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников сравнил Станислава Черчесова с Валерием Карпиным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Главным сходством тренеров 32-летний игрок назвал любовь к победам. По мнению Прудникова, оба стараются идти к намеченным целям. При этом футболист подчеркнул, что Черчесов с Карпиным — разные люди. Он также затруднился сказать, кто из специалистов строже.

Прудников принадлежал «Спартаку» с 2007-го по 2012 год. Выступая в составе красно-белых, он успел поиграть под началом обоих специалистов. Последним профессиональным клубом в карьере футболиста был белорусский «Витебск», который он покинул в 2019-м.

В июле этого года Карпин сменил Черчесова на посту главного тренера сборной России. Это произошло после неудачного выступления команды на чемпионате Европы.