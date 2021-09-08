Нурмагомедов оценил игру сборной России на матчах отбора ЧМ-2022

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением относительно выступлений футбольной сборной страны в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. Его слова приводит «Чемпионат.com».

32-летний спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что у него нет желания критиковать соотечественников. «Нормально ребята сыграли, три матча за неделю — семь очков. Шикарно», — отметил Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов отказался оценивать работу нового главного тренера сборной России Валерия Карпина. «Кто лучше — Черчесов или Карпин? Провокационный вопрос», — заявил он.

7 сентября подопечные Карпина переиграли сборную Мальты со счетом 2:0. Таким образом, российские футболисты одержали вторую победу подряд в рамках отборочного турнира. До этого с таким же счетом Россия обыграла Кипр. Этому предшествовала ничья с Хорватией.