Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в расширенном составе сборной России

Карпин заявил, что Дзюба не вызван в сборную России по решению тренерского штаба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отсутствует в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 по решению тренерского штаба. Об этом пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) заявил наставник национальной команды Валерий Карпин.

Специалист также рассказал, что не общался с игроком. Как объяснил Карпин, в этот раз было решено сделать список максимально расширенным. Это связано с тем, что перед предыдущими матчами много вызванных игроков получали травмы.

Расширенный список футболистов сборной России для подготовки к решающим матчами квалификации на мундиаль был объявлен ранее в понедельник, 25 октября. Команде предстоит 11 ноября сыграть дома с Кипром, а через три дня провести выездную встречу с Хорватией.

Дзюба был в расширенном списке сборной России на октябрьские матчи квалификации ЧМ, но отказался от вызова в национальную команду. Он мотивировал это недостаточно хорошей физической формой.