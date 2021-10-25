Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Авангард
Омск
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
Автомобилист
Екатеринбург
Завтра
17:00 (Мск)
Ак Барс
Казань
КХЛ - регулярный чемпионат
Салават Юлаев
Уфа
Завтра
17:00 (Мск)
Северсталь
Череповец
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Московская область
Завтра
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Завтра
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Нижнекамск
КХЛ - регулярный чемпионат
Последние новости
Цены на газ в Европе взлетели
Путин рекомендовал регионам запретить мероприятия и работу ресторанов ночью
Путин поручил давать россиянам два выходных за вакцинацию от COVID-19
Раскрыт прототип первого iPod
Путин поручил предусмотреть изоляцию заболевших COVID-19
Россияне пожаловались на нехватку «добротных» отелей в Сочи
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
Россиянин убедил друга помочь спрятать тело убитой им шваброй женщины
На Украине признали нецелесообразным вводить визовый режим с Россией
Новости партнеров

Лишенная золота ЧМ гимнастка Мельникова обратилась к победившей ее сопернице

Гимнастка Мельникова пожелала удачи победившей ее на чемпионате мире японке Мураками
Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @gelyamelnikova

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в Instagram обратилась к победившей ее в вольных упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю японке Маи Мураками.

Спортсменка пожелала сопернице удачи в будущем и назвала японку невероятным, добрым человеком. Она подчеркнула, что рада выступать вместе с ней в гимнастике. «Ты невероятна! Удачи в будущем! Люблю тебя», — написала в ответ Мураками.

24 сентября старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира. Родионенко заявила, что судьи не засчитали Мельниковой один из выполненных элементов и отклонили поданный по этому поводу протест. По ее мнению, арбитры отняли у россиянки золото.

Ранее 24 октября Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ. Победительницей стала японка Маи Мураками. При этом изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест, в результате которого Мураками получила 0,1 балла.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гимнастка Мельникова прокомментировала лишение ее золота чемпионата мира
Сборная России по спортивной гимнастике заявила об отнятом у Мельниковой золоте
Российская гимнастка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира
Другие материалы рубрики
Спорт00:0226 августа
Стадион «Эрнандо Силес»

«Играть здесь страшно»

Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
11:2422 октября

Олимпийская чемпионка объяснила откровенность костюмов синхронисток

10:1422 октября

В Bellator оценили вероятность проведения боя между братьями Емельяненко

09:5222 октября

Овечкин поднялся в рейтинге по количеству набранных очков в истории НХЛ

Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
08:5722 октября

Девушка-боец MMA показала тренировку в обтягивающих лосинах

07:2022 октября

Российская синхронистка рассказала о порванных во время выступлений купальниках

08:1522 октября

Российская синхронистка раскрыла судьбу подаренных за олимпийские медали BMW

Спорт23:3710 августа
Лионель Месси

«Мы потеряли лучшего игрока»

Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
23:5321 октября

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги Европы

22:5821 октября

Бывший чемпион UFC рассказал об угрозах со стороны промоушена

21:3321 октября

Петр Ян отказался называть Стерлинга по имени и предложил альтернативы

Россия
В России начнут тестировать систему по предотвращению нападений в школах
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
В российском регионе систему QR-кодов введут с 1 декабря
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
В России предложили сдавать соседей в лечебно-трудовые профилактории
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Использование «Гостеха» станет обязательным для всех ведомств
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России прокомментировали рост цен на гречку
Россиян предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья
Большинство рыбных консервов в России оказались некачественными
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Роскачество назвало самые некачественные товары в России
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
АвтоВАЗ запретит дилерам продавать Lada без дополнительного оборудования
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Винтажный Renault 4 превратили в мини-отель на колесах
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы