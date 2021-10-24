Сборная России по спортивной гимнастике заявила об отнятом у Мельниковой золоте

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира в Китакюсю. Ее слова приводит ТАСС.

Родионенко заявила, что судьи не засчитали россиянке Ангелине Мельниковой один из выполненных элементов, и отклонили поданный по этому поводу протест. «У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого», — посчитала она.

Ранее 24 октября Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ. Победительницей стала японка Маи Мураками. При этом изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест, в результате которого Мураками получила 0,1 балла.

В августе российские спортивные чиновники и болельщики заявляли о несправедливом судействе на Олимпийских играх в Токио. Победительницей турнира в личном многоборье стала израильтянка, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом Ашрам уронила предмет во время последнего выступления.