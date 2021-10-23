Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в опорном прыжке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Мельникова получила от судей 13,966 балла. Первое место заняла представительница Бразилии Ребека Андраде (14,966 балла), серебряной призеркой стала итальянка Азия Д'Амато (14,083 балла).
22 октября 21-летняя Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира. Россиянка победила в личном многоборье с результатом 56,632 балла. Серебро и бронза достались американкам Лиэнн Вонг и Кайле Дичелло соответственно.