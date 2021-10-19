Российская гимнастка выиграла квалификацию в личном многоборье на ЧМ

Российская гимнастка Мельникова стала первой в квалификации личного многоборья на ЧМ

Россиянка Ангелина Мельникова вышла в финал личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка выиграла квалификацию, набрав в сумме 57,065 балла. Участницей финального этапа соревнований также стала российская гимнастка Владислава Уразова. Она набрала 53,065 балла. Спортсменки разыграют медали в четверг, 21 октября.

На мировом турнире будет разыграно 12 комплектов наград. Соревнования завершатся в воскресенье, 24 октября. В сентябре стало известно, что турнир пропустят лидеры мужской сборной России.

На Олимпиаде-2020 в Токио Уразова и Мельникова завоевали золотые медали в командном многоборье. Последняя также стала бронзовым призером в личном многоборье и в вольных упражнениях.