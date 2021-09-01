Олимпийская чемпионка из России объяснила снятие гимнастки Байлз с Игр в Токио

Чемпионка ОИ Мельникова о снятии Байлз с Игр в Токио: весь гимнастический мир ее понимает

Российская гимнастка Ангелина Мельникова объяснила решение Симоны Байлз сняться с олимпийского турнира на Играх в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Мельникова отметила, что проблема, с которой столкнулась американка, понятна всем гимнастам мира. «Мы называем это "заскок", это когда ты не ориентируешься в пространстве. Это самое страшное, что может быть у спортсмена», — добавила россиянка.

Спортсменка рассказала, что сталкивалась с подобной проблемой. По ее словам, помочь в ее решении может только время.

Байлз снялась с командного многоборья 27 июля после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль, а победительницами стали россиянки.

В состав сборной России входила Мельникова, которая позже взяла бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях. Американка после командного пропустила личное многоборье и финальные соревнования на трех снарядах, но завоевала бронзу в упражнении на бревне.