Байлз назвала «отстоем» выступление на Олимпиаде в Токио

Американская гимнастка Симона Байлз оценила свое выступление на Олимпиаде в Токио. Слова спортсменки передает eonline.com.

Гимнастка поделилась эмоциями в интервью своей матери Нелли. 24-летняя спортсменка рассказала, что испытывала в Токио проблемы с психическим здоровьем. По ее словам, она решила сняться с командного многоборья, где допустила ошибку, чтобы не снижать шансы сборной США на медаль. Она отметила, что этот шаг себя оправдал, так как американские гимнастки в итоге завоевали серебряные награды.

При этом, комментируя свое выступление на Олимпиаде, Байлз заявила, что недовольна результатами. «Это просто отстой. Тренируешься пять лет, а потом все идет не так, как ты хотел», — подчеркнула спортсменка. Она добавила, что ее пример помог привлечь внимание к проблеме психического здоровья спортсменов.

Байлз снялась с командного многоборья после ошибки в опорном прыжке. Затем спортсменка пропустила личное многоборье и финальные соревнования на трех снарядах. Она выступила только в личных соревнованиях на бревне, в которых заняла третье место. Кроме того, в ее активе серебро командного турнира.

Американская гимнастка — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира.