Олимпийский чемпион из России объяснил снятие гимнастки Байлз с Игр в Токио

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский рассказал, почему американская гимнастка Симона Байлз решила сняться с Игр в Токио. Об этом сообщает Eurosport.

По словам спортсмена, в опорном прыжке в командных соревнованиях американка в последний момент решила исполнить другой прыжок и допустила ошибку. «Потерялась. Скорее всего, посчитала, что может больше навредить команде в таком состоянии, и снялась», — объяснил Белявский.

Россиянин также рассказал, что после инцидента общался с тренерами американской сборной. Те спокойно восприняли решение Байлз и не обвиняли ее в эгоизме.

27 июля спортсменка снялась с командного многоборья после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль, а победительницами стали россиянки. Американка после этого пропустила личное многоборье и финальные соревнования на трех снарядах, но завоевала бронзу в упражнении на бревне.

Белявский стал Олимпийским чемпионом в Токио в командном многоборье. На его счету также серебро в той же дисциплине и бронза в упражнении на брусьях на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.