Олимпийская чемпионка объяснила победы «обладающей мужской силой» Байлз

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова объяснила победы американки Симоны Байлз. Ее слова приводит Sport24.

«До иконы мировой гимнастики ей очень далеко. Cейчас медали она набирает только потому, что судьи пока еще ошарашены ее мужской физической силой, вот и все!» — заявила Иванова. Она посчитала, что гимнастка не обладает артистичностью, грациозностью и хрупкостью, что лишает ее звания эталона женской спортивной гимнастики.

3 августа американская гимнастка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне на Олимпиаде в Токио. Первые два места заняли китаянки Чэньчэнь Гуань и Сицзин Тан.

До этого Байлз снялась с соревнований по командному и личному многоборью, а также части снарядов. После соревнований американка заявила, что отошла в сторону, так как ее партнерши по команде хорошо справлялись и без нее.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира.