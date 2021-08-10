Гимнастка отпраздновала третье место на Олимпиаде снимком в бикини

Американская гимнастка Симона Байлз отпраздновала третье место на Олимпиаде в Токио публикацией откровенных фото. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

24-летняя спортсменка поделилась серией кадров, на которых она позирует на территории дома с заплетенными в косы волосами. Знаменитость сфотографировалась в бикини, состоящем из топа и плавок на завязках. Принт ее купального костюма выполнен в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру»).

«Сладкая, как конфета», — подписала Байлз пост, который набрал более миллиона лайков. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под изображениями. «Мы гордимся тобой — это заслуженный отдых!», «Красотка», «Какая горячая», «Наша гордость», «Лучшая спортсменка», «Красивая девушка и прекрасная спортсменка», — высказывались фанаты.

Известно, что гимнастка завоевала бронзовую олимпийскую медаль в упражнении на бревне, получив за свое выступление оценку 14,000 балла. Победу в этом виде программы одержала представительница Китая Чэньчэнь Гуань, а на втором месте оказалась китаянка Сицзин Тан.

27 июля Байлз снялась с командного многоборья после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России. Американка после этого пропустила личное многоборье и финальные соревнования на трех снарядах.