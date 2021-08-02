Популярная плюс-сайз-модель показала фото после похудения на 22 килограмма

Звезда реалити-шоу и популярная плюс-сайз-модель Джемма Коллинз (Gemma Collins) показала фото в бикини после похудения на 22 килограмма и удивила пользователей сети. На опубликованный в Instagram снимок обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном в сети кадре 40-летняя знаменитость позирует в бассейне. Она одета в раздельный купальный костюм с принтом, выполненном в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания —прим. «Ленты.ру») и повязку на голову такой же расцветки. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.

Фанаты похвалили внешний вид Коллинз в комментариях под фото. «Ты большая молодец! Мне бы такую силу воли!», «Джемма, ты прекрасно выглядишь!», «Я вижу твой прогресс! Обожаю тебя», «Приятно видеть, как ты меняешься. Спасибо, что вдохновляешь нас, больших женщин, ты лучшая!», «Великолепная женщина!» — писали они.

В апреле Джемма Коллинз сбросила 22 килограмма и показала изменения во внешности. По словам самой британки, она серьезно озаботилась вопросами своего здоровья в 2019 году: с тех пор звезда старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Коллинз уточняла, что у нее не слишком строгая диета, а помимо тренировок она пытается постоянно быть активной и двигаться. «Приятно влезать в одежду меньших размеров, но прежде всего приятно чувствовать себя здоровой», — рассказывала она.