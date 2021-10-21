Российская гимнастка Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла чемпионат мира в личном многоборье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате мира, проходящем в японском Китакюсю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летняя Мельникова заняла первое место с результатом 56,632 балла. Второй стала американка Лиэнн Вонг (56,340 балла), третьей — ее соотечественница Кайла Дичелло (54,566 балла). Другая россиянка Владислава Уразова показала четвертый результат (53,598 балла).

Победа в этой дисциплине стала первой для российских гимнасток с 2010 года. Тогда чемпионат мира выиграла Алия Мустафина.

19 октября Мельникова заняла первое место в квалификации. Она прошла в финал с результатом 57,065 балла.

Мельникова — олимпийская чемпионка Игр в Токио в командном многоборье. Она также стала бронзовым призером в личном многоборье и в вольных упражнениях.