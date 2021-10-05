Кабаева написала письмо с претензиями в Международную федерацию гимнастики

Алина Кабаева призвала президента FIG раскрыть информацию о судействе на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к президенту Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом относительно судейства на Играх в Токио. Его публикует «Чемпионат.com».

Бывшая спортсменка написала о своих претензиях, назвав итоги Олимпиады ошибочными, и призывала раскрыть информацию о действиях судей. Она подчеркнула, что в спорных ситуациях такие сведения нельзя скрывать от общественности. По мнению Кабаевой, средний балл у российской спортсменки Дины Авериной был выше, чем у израильтянки Линой Ашрам, поэтому арбитры не должны были отдать золото Ашрам.

До этого Кабаева критически оценивала судейство в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Она подчеркивала, что судьи не хотели поражения Ашрам.

Победительницей турнира в личном многоборье на Олимпиаде стала израильтянка, обошедшая Дину Аверину. При этом Ашрам уронила предмет во время последнего выступления. Российские спортивные чиновники и болельщики сочли судейство на турнире предвзятым.